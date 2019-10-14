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Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, Barış Pınarı Harekatı'na ilişkin açıklamalarda bulundu.

Twitter hesabından bir paylaşım yapan Kalın, Türkiye'nin Kürtlere karşı değil, PKK ve DAEŞ'li teröristlere karşı savaştığını söyledi.

Harekatın hedefinin sınırı temizlemek ve mültecilerin evine güvenle dönmesini sağlamak olduğuna dikkat çeken Kalın, dünyayı PKK/YPG'nin oyununa gelmek yerine Türkiye'yi desteklemeye davet etti.



Kalın şöyle devam etti:

"Musul, Rakka ve Deyrizzor yerle bir edilir ve binlerce sivil öldürülürken seslerini çıkartmayalar, BarisPinariHarekati’nin başarısı karşısında panik halinde “operasyonu durdurun” çağrıları yapıyor, Türkiye’yi yaptırımlarla tehdit ediyor. Hedeflerimize ulaşana kadar durmak yok..."