Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın: Türkiye üzerinden hesaplaşmaya çalışmaları trajikomik

Avrupa Birliği liderlerinin Ankara ziyaretinin ardından başlayan protokol düzeni tartışmasını değerlendiren Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, protokol düzenine AB yetkilileri tarafından onay verildiğini hatırlatarak "Türkiye üzerinden hesaplaşmaları trajikomik" dedi.

NTV Haber 09.04.2021 - 15:17

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın: Türkiye üzerinden hesaplaşmaya çalışmaları trajikomik

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Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, Avrupa Birliği (AB) liderlerinin Ankara ziyaretinin ardından başlayan protokol düzeni tartışmasını sosyal medya hesabından değerlendirdi.

''SİYASİ UFUKLARININ DARLIĞINI GÖSTERİYOR''

Kalın mesajında şu ifadelere yer verdi:

''Avrupalı siyasilerin kendi aralarındaki sorun, çekişme, kavga ve zaaflarla Türkiye ve Cumhurbaşkanımız üzerinden hesaplaşmaya çalışması giderek trajikomik bir hal alıyor. Onay verdikleri protokol düzeni etrafında kopartılan fırtına, siyasi ufuklarının darlığını gösteriyor.''

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