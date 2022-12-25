Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın ve AK Parti Sözcüsü Çelik'ten Fransa'ya PKK tepkisi

Fransa'da geçtiğimiz cuma günü Paris'te bulunan Ahmet Kaya Kültür Merkezi’nin yakınlarında Fransız vatandaşı 69 yaşındaki bir erkek saldırgan çevredekilere silahla ateş açtı, biri kadın ikisi erkek olmak üzere 3 kişi yaşamını yitirdi.



"SALDIRGAN YABANCI DÜŞMANI"



Paris Savcılığı, Fransız saldırganın "yabancılara karşı patolojik bir nefreti" olduğunu, "cinayet işlemek ve yabancıları öldürmek için" Paris'teki saldırıyı düzenlediğini açıkladı.



SOKAKLARDA TANSİYON YÜKSELDİ



Saldırı sonrasında protestocularla polis arasında çatışma yaşandı, çevredeki dükkanlar zarar gördü, caddelerde barikatlar kuruldu.



KALIN VE ÇELİK'TEN FRANSA'YA TEPKİ



Cumhurbaşkanı Sözcüsü İbrahim Kalın ve AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, saldırının ardından Fransa'da düzenlenen eylemleri değerlendirdi.



KALIN: HALA SESSİZ Mİ KALACAKSINIZ?



Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, "Bu Fransa'daki PKK. Sizin Suriye'de desteklediğiniz terör örgütünün aynısı" mesajını paylaştı.



Twitter hesabından protestolar sırasında kaydedilen bir görüntüyü paylaşan Kalın, PKK'nın son 40 yılda binlerce kişiyi katlettiğini söyledi.

Paris yönetimine seslenen Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü, "Şimdi de Paris sokaklarını yakıyorlar. Hala sessiz mi kalacaksınız?" ifadelerini kullandı.



ÇELİK: TERÖR ÖRGÜTLERİNİ BESLEYENLER TERÖRLE YÜZ YÜZE GELDİ



AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik ise, ''Terör örgütlerini besleyenler terörle yüz yüze geldi. Fransa terör örgütlerini himaye etmeyi bırakmalı'' dedi.

Çelik'in açıklamalarından satır başları:



''Diyoruz ki PKK terör örgütü mensuplarını himaye ettiğiniz zaman bunlar eninde sonunda güçlendikleri zaman tekrar size dönen size zarar veren tablo ortaya çıkaracaklar. Cumhurbaşkanımız yaptığı açıklamalarda bu terör örgütlerini besleyenlerin eninde sonunda bu terör örgütlerinin saldırıları ile yüzleşeceğini ifade etti, 'Bunları beslemeyin, bunlara destek vermeyin, fiziki olarak sizlerin ülkesinde himaye edilmesine müsaade etmeyin' dedi. Cumhurbaşkanımız bu uyarıları defalarca yapmıştır.



Şimdi gelinen noktada PKK terör örgütü yanlılarının nasıl ortalığı yakıp yıktığı ortaya çıktı. Terör örgütlerini besleyenler terörle yüz yüze geldi. PKK'nın faaliyetlerinin Kürtlere ne kadar zarar verdiği ortaya çıktı. Terör konusunda çifte standardın sonuçlarını görmüş olduk. Fransa terör örgütlerini himaye etmeyi bırakmalı.''