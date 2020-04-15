Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın: Virüsü el birliğiyle yeneceğiz

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, corona virüsün paniğe ve rehavete kapılmadan el birliğiyle yenileceğini bildirdi.

Anadolu Ajansı 15.04.2020 - 13:05 | Son Güncelleme : 15.04.2020 - 13:07

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Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, Twitter hesabından yeni tip corona virüs salgınına ilişkin değerlendirmede bulundu.

Kalın yaptığı paylaşımda, "Türkiye, tedbir ve tedavide avantajlı bir noktada bulunuyor. Sağlık altyapımız güçlü. Yatak ve ilaç kapasitesinde açığımız yok. Salgını ancak tedbirleri sıkı uygulayarak durdurabiliriz. Virüsü, paniğe ve rehavete kapılmadan el birliğiyle yeneceğiz" ifadelerini kullandı. 

İbrahim Kalın, paylaşımında Türkiye'deki corona virüs verilerine ilişkin dünkü tabloya da yer verdi. 

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