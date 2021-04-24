Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın'dan ABD Başkanı Biden'ın 1915 olaylarını "soykırım" olarak tanımlamasına tepki

Kalın, ABD Başkanı Biden'in 1915 olaylarını "soykırım" olarak tanımlamasına ilişkin yazılı açıklama yaptı.



İbrahim Kalın, açıklamasında, "Tarihi gerçekleri çarpıtarak yeni husumet tohumları ekmeye çalışan radikal Ermeni lobilerin baskısıyla ABD Başkanı Joe Biden’in 1915 olayları hakkında yaptığı talihsiz açıklama, Türkiye Cumhuriyeti açısından yok hükmündedir. Kötü niyetli ve tek gündemi ülkemize düşmanlık olan çevrelerin iftiralarını yansıtan söz konusu açıklamayı şiddetle reddediyor ve kınıyoruz." değerlendirmesinde bulundu.



Ortaya atılan sözde "soykırım" iddiasının uluslararası hukukun talep ettiği dayanaklardan ve bilimsel kanıtlardan yoksun olduğunu vurgulayan Kalın, şöyle devam etti:



"Tarihi olaylar tarihçiler tarafından araştırılmalıdır. Tarihi gerçekleri siyasi konjonktürün dar çıkarları belirleyemez. Nitekim Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan, 1915 olaylarını araştırmak için ortak tarih komisyonu kurulması çağrısı yaptığında, tarihi bir meseleyi siyasetin ve kötü niyetli çevrelerin gölgesinden kurtarmak istemiştir. Hakikatin belgelerle ortaya çıkmasından korkanlar bu çağrıya cevap verememiştir. ABD Başkanı bu gerçekleri görmezden gelip adil olmayan bir tutum sergilemiştir."



"RADİKAL ERMENİ LOBİLERİN AKLIYLA HAREKET ETMEK TARİHİ BİR HATADIR"



Türkiye'nin bir arada yaşama kültürü konusunda tarihin en önemli örneğini temsil eden bir medeniyete mensup olduğunu belirten Kalın, şunları kaydetti:



"Türkiye Cumhuriyeti bu nedenle hiçbir tarihi gerçeklikle yüzleşmekten kaçınmamaktadır. Birinci Dünya Savaşında yaşanan kayıplar, bu coğrafyanın ortak acılarını temsil etmektedir. Ancak terör ve düşmanlıktan başka bir şey üretmeyen radikal Ermeni lobilerin aklıyla hareket etmek tarihi bir hatadır. ABD Başkanı'nın mesnetsiz iddialara dayanan açıklaması, Türkiye ve Ermenistan arasında normalleşme çabalarına da zarar verecektir."



Kalın, Türkiye Cumhuriyeti Devleti ve milletinin tüm kurumlarıyla ve tüm fertleriyle ülkesine yönelik yürütülen istismar, yalan ve iftira kampanyalarına asla prim vermeyeceğinin altını çizerek "ABD Başkanı'nı Türkiye-ABD ilişkilerinde derin yaralar açacak bu talihsiz açıklamasını düzeltmeye, adil olmaya ve bölgesel barışa hizmet edecek bir tutum sergilemeye davet ediyoruz. Tarihi gerçekleri saptıranlara karşı Türkiye her zaman hakkı ve hakikati güçlü bir şekilde savunmaya devam edecektir." ifadelerini kullandı.