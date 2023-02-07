Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın'dan Charlie Hebdo'ya tepki

Kahramanmaraş'ta 7,7 ve 7,6 büyüklüğünde deprem Haberi Görüntüle

Fransız Charlie Hebdo dergisi, Kahramanmaraş merkezli depremlere ilişkin sosyal medyada nefret suçu teşkil eden paylaşımda bulunarak büyük tepki çekti.



Daha önce Hazreti Muhammed'e yönelik hakaret içerikli karikatürler yayımlayan Charlie Hebdo, bu kez de binlerce kişinin hayatını kaybettiği Türkiye'deki depremleri nefret diliyle karikatürize etti.



Derginin Twitter hesabında, "Türkiye'de deprem" başlığıyla yapılan paylaşımda, yıkılan binalar ile devrilen bir aracın bulunduğu çizimin üstüne "Tank göndermeye ihtiyaç kalmadı." yazıldı.



Derginin "günün çizimi" notuyla paylaştığı nefret paylaşımı sosyal medyada büyük tepki topladı.

KALIN: MODERN BARBARLAR

Söz konusu karikatüre Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın'dan sert tepki geldi.

Kalın, Twitter'dan ''Modern barbarlar! Kin ve nefretinizde boğulun.'' paylaşımında bulundu.