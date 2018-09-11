Son dakika haberi! Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, kabine toplantısına ilişkin açıklama yaptı. Kalın'ın açıklamalarından satır başları;

Türk ekonomisi büyümeye devam ediyor. Türk ekonomisiyle ilgili panik havasının olmadığını ifade etmek istiyorum. Türbülans gibi görülen dönemin de kısa sürede aşılacağından eminiz.

Orta Vadeli Program önümüzdeki birkaç hafta içerisinde açıklanacak, ekonomik üretimle, dengelerle ilgili önemli bir yol haritası oluşturacak.

Okullarda güvenlik görevlileri görevlendirilecek. Yeni dönemde 60 bin temizlik, 20 bin sivil güvenlik görevlisi görevlendirilecek.

Tahran zirvesinin canlı yayınlanmasını biz de beklemiyorduk. Saldırılar ciddi diplomatik sonuçları olur. Göç dalgası Avrupa'ya da sıçrar. İdlib konusunda dünya kamuoyu elini taşın altına koysun. Bütün taraflar yapıcı katkıda bulunmalı.

Çağrımız, dünya kamuoyunun, Batılı ülkelerin, Amerika Birleşik Devletleri'nin, bölge ülkelerinin, bu konuda eş güdüm ve koordinasyon içerisinde hareket ederek İdlib'e yönelik muhtemel bir saldırıyı durdurmasıdır. Beklentimiz bütün tarafların, paydaşların mutlaka bu süreç içerisinde önümüzdeki günlerde yapıcı katkılar sunacak şekilde bir tutum içine girmeleri ve İdlib'e yönelik bütün mahsurları ortadan kaldıracak siyasi çözüm üzerinde mutabık kalmalarıdır.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Almanya ziyaretini son derece önemsiyoruz.

FKÖ'nün Washington ofisini kapatma kararı ABD'nin taraf olduğunu teyit etti. ABD arabulucu vasfını yitirmiştir. Bu, Amerikan yönetiminin Filistin meselesi ve Orta Doğu barış sürecine bakışıyla ilgili son derece kaygı verici, endişe verici bir tutum içerisinde olduğunu göstermektedir. Filistin halkının meşru davalarında yanında olacağız. İşgal altında yaşayan Filistin halkının, şu veya bu gerekçeyle tekrar bir yalnızlığa, izolasyona, ambargolara maruz kalması asla ve asla kabul edilemez. Filistin halkının öz yurdunda adeta bir parya haline getirilmesi, bütün insanlığın vicdanını sızlatmalıdır. Filistin halkının bir bütün olarak iradesini dikkate almayan hiçbir çözümün çözüm olmayacağını herkesin bilmesi gerekiyor.

(İstanbul'da Suriye toplantısı) Bu mekanizmanın faydalı olacağını düşünüyoruz. Türkiye olarak elimizden geleni yapıyoruz.

(Göçe karşı AB'den sınır ordusu) Avrupa meseleye güvenlikçi perspektifle bakıyor. Mesele yerinde müdahale ile çözülür. Bunun yükünü Türkiye'nin omuzlarına bırakmak doğru olmaz.

(Emeklilikte yaşa takılanlar) Şu anda hükümetin gündeminde bu konu yok.

Karma eğitim sistemi devam ediyor. Bunun yanında karma olmayan eğitim de verilebilir. Bu tamamen gönüllük esasına bağlı olarak hem eğitim veren kurum açısından böyledir hem de oraya çocuklarını gönderecek aileler açısından, çocuklar açısından... Dolayısıyla burada opsiyonları çoğaltmak suretiyle bir demokratik görev yerine getirilmiş oluyor.