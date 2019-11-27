Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın'dan NATO mesajı: Türkiye'ye karşı tehditler ciddiye alınmalı

SON DAKİKA HABERİ: Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, "Türkiye'ye karşı tehditler ciddiye alınmalı" dedi.

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Son dakika haberi! Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, NATO müttefiklerinin, Türkiye'nin ulusal güvenliğine yönelik tehditleri ciddiye alması gerektiğini vurguladı.

Kalın, Türkiye- NATO ilişkilerine yönelik Twitter'dan değerlendirmelerde bulundu.

Türkiye'nin, ikinci büyük ordusunu teşkil ettiği NATO'nun güçlü bir üyesi olduğunu ve Avrupa Birliği'ne tam üye olarak katılma arzusunu vurgulayan Kalın, "Müttefikler, Türkiye'nin ulusal güvenliğine yönelik tehditleri ciddiye almalı ve bu tehditlerin üstesinden gelmek için ortaklaşa çalışmalı" ifadesini kullandı.

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