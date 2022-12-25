Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın'dan Paris paylaşımı

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, Fransa'da 3 kişinin hayatını kaybettiği saldırının ardından düzenlenen eylemleri değerlendirdi. Kalın, "Bu Fransa'daki PKK. Sizin Suriye'de desteklediğiniz terör örgütünün aynısı" mesajını paylaştı.

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın'dan Paris paylaşımı
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Fransa'da 3 kişinin hayatını kaybettiği saldırının ardından düzenlenen eylemleri değerlendiren Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, ''Bu Fransa'daki PKK. Sizin Suriye'de desteklediğiniz terör örgütünün aynısı'' dedi.

Twitter hesabından protestolar sırasında kaydedilen bir görüntüyü paylaşan Kalın, PKK'nın son 40 yılda binlerce kişiyi katlettiğini söyledi.

Paris yönetimine seslenen Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın, "Şimdi de Paris sokaklarını yakıyorlar. Hala sessiz mi kalacaksınız?" ifadelerini kullandı.

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