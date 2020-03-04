Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın: Kapsamlı ilişkilerimiz var, mutabakat ümidiyle gidiyoruz

son dakika haberi! Beştepe'de düzenlenen Kabine Toplantısı'nın ardından Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın açıklama yaptı.

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın'ın açıklamalarından satır başları;

(Erdoğan-Putin görüşmesi) Moskova'ya giderken temel çerçevemiz Rusya Federasyonu ile imzaladığımız İdlib mutabakatı çerçevesinde acilen bir ateşkesin sağlanmasıdır. İdlib'de atılabilecek adımlar etraflıca ele alınacak. Kapsamlı ilişkilerimizvar, mutabakat ümidiyle gidiyoruz. Külfet paylaşımı olmazsa herkesin yükü artar.

(Esad rejiminin nisan ayında seçim yapılacağına ilişkin ilanı) Hiçbir hükmünün olmadığını, bunun geçen sefer yapılan seçimden hiçbir farkının olmayacağını, ne bizim, ne Suriye halkı, ne de uluslararası toplum nezdinde bir meşruiyetinin bulunmayacağını tekrar ifade etmek istiyorum"

(Sınıra göçmen akını) Mülteci krizi konusunda temaslar devam edecek. Avrupa'ya düzensiz göçü önledik, kapasitemizin sınırı var. Türkiye'ye verilen sözler yerine getirilmeli. AB, fonların yönetimiyle ilgili yol haritası çıkarmalı. Mültecilerin güvenli, gönüllü ve onurlu şekilde geri dönüşü sağlanacaksa bunun şartlarının Suriye sahasında oluşturulması gerekiyor.

Biz kimseyi burada iradesi hilafına zorla tutamayız. Karşı tarafın da, bu Yunanistan, Bulgaristan, başka Avrupa ülkeleri olur, uluslararası hukuk ve insani hukuk çerçevesinde bu insanları alma mecburiyeti vardır."

AB'nin mevzuattan, bürokrasiden bahsetmesi çifte standart. Külfet paylaşımı olmazsa biz de bu yükü taşıyamayız.

100 bin civarında mülteci almış olan Yunanistan'a acilen 100 milyonlarca yardım fonunu harekete geçirebilen Avrupa Birliği'nin, 4 milyon civarı mülteciye ev sahipliği yapan Türkiye söz konusu olduğunda bürokrasiden, mevzuattan bahsetmesi bir çifte standarttır.

(Libya'daki gelişmeler) Uluslararası toplum Hafter'e karşı tavır sergilemeli. Meşrü Libya hükümetinin yanında olmaya devam edeceğiz.

(Corona virüs) Türkiye'de vaka yok, tedbirlerin netice verdiği görülüyor.

(Meclis'te yumruklu kavga) CHP zihniyetinin ortaya çıktığı sözlerdir



