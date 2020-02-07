Cumhurbaşkanlığı Yatırım Ofisi'ne yeni başkan

Cumhurbaşkanlığı Yatırım Ofisi'nin yeni başkanı Burak Dağlıoğlu oldu.



Ofis bünyesinde 2010 yılından bu yana görev alan Burak Dağlıoğlu, son olarak Başkan Yardımcısı olarak görev yapmaktaydı.

Kurumda başkanlık görevini 2015 yılından beri Arda Ermut yürütüyordu. Aynı süreçte Dünya Yatırım Ajansları Birliği (WAIPA) Başkanı olarak da görev yapan Ermut'un, Türkiye Varlık Fonu Yönetim Kurulu’ndaki görevinin yanı sıra Türk Hava Yolları Icra Kurulu Üyesi ve Türkiye Basketbol Federasyonu Asbaşkanı görevlerine devam edeceği belirtildi.

BURAK DAĞLIOĞLU KİMDİR?

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Cumhurbaşkanlığı Yatırım Ofisi'ne başkan olarak atadığı Dağlıoğlu, 2009 yılında Boğaziçi Üniversitesi Ekonomi Bölümünden mezun oldu. Dağlıoğlu, 2019 yılında IE Business School – Global Master in Finance programından yüksek lisans derecesi aldı.

Dağlıoğlu, Cumhurbaşkanlığı Yatırım Ofisinde çalışmalarını sürdürdüğü 9 yılı aşkın süre içerisinde; Kuzey Amerika, Hindistan, Japonya ve Körfez ülkeleri takımlarında Proje Direktörü olarak ve Kamu Özel Sektör İşbirliği Daire Başkanı olarak görev aldı.

CUMHURBAŞKANLIĞI YATIRIM OFİSİ

Doğrudan Cumhurbaşkanına bağlı olarak faaliyet gösteren ofis, Türkiye'nin ekonomik kalkınmasını hızlandıracak yatırımları teşvik etmekle görevli. Bu amaçla, dünya genelinde pek çok ülkede faaliyet gösteren ofis, teknoloji yoğun, katma değeri yüksek ve istihdam yaratan yatırımları destekleyerek, bunlara ilişkin tüm süreçleri yatırımcı adına takip edip hızlandırmakta...