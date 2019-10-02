Cumhurbaşkanlığı Yüksek İstişare Kurulu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında Beştepe'de toplandı.
Basına kapalı toplantı yaklaşık 2 saat sürdü.
Kurulun üçüncü toplantısına, kurul üyeleri Bülent Arınç, İsmail Kahraman, Cemil Çiçek, Köksal Toptan, Mehmet Ali Şahin ve Yıldırım Akbulut katıldı.
Toplantıda ana gündem, kurulun çalışma usul ve esaslarını içeren yönetmelik oldu. Hazırlanan yönetmeliğe son şeklinin verildiği öğrenildi.
Toplantıda aynı zamanda iç ve dış siyasete yönelik gelişmeler de ele alındı.