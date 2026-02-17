Cumhurbaşkanlığına Cevdet Yılmaz vekalet edecek

Cumhurbaşkanlığı'na, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz'ın vekalet etmesine dair tezkere, Resmi Gazete'de yayımlandı.



Tezkereye göre Cumhurbaşkanı Erdoğan, 17 Şubat tarihinde Etiyopya Federal Demokratik Cumhuriyeti’ne ziyarette bulunacak.



Erdoğan’ın yurda dönüşüne kadar Cumhurbaşkanlığı'na, Türkiye Cumhuriyeti Anayasası'nın 106'ncı maddesi uyarınca Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz vekalet edecek.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN ETİYOPYA'YA GİDECEK



Cumhurbaşkanı Erdoğan, Addis Ababa'da Etiyopya Başbakanı Abiy Ahmed Ali ile bir araya gelecek. İkili ve heyetler arası görüşmelerin ardından müzakereleri tamamlanan çeşitli anlaşma ve belgelerin imza töreni gerçekleştirilecek.



Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Etiyopya ziyareti öncesi Birleşik Arap Emirlikleri'ne de gitmesi bekleniyordu.



Ancak Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Birleşik Arap Emirlikleri Devlet Başkanı Şeyh Muhammed Bin Zayed El Nahyan ile gerçekleştirdiği telefon görüşmesi sonrası ziyaret ileri bir tarihe ertelenmişti.