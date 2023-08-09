Cumhurbaşkanlığı'ndan e-Devlet kullanıcılarına uyarı

Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm Ofisi, e-Devlet Kapısı'nın sosyal medya hesabından kullanıcıları "arayüz taklitçilerine" karşı uyarısını alıntılayarak bir paylaşımda bulundu.



Bazı dönemlerde e-Devlet Kapısı arayüzünü taklit edilerek siber saldırganlar tarafından dolaşıma sokulan oltalama sitelerinin son zamanlarda artışa geçtiği vurgulanan paylaşımda, şunlar kaydedildi:



"Olumsuz sonuçlara mahal vermemek için, e-Devlet Kapısı hesabınızda iki aşamalı giriş özelliğini aktif hale getirmeyi ve işlemlerinizi yalnızca 'http://turkiye.gov.tr' adresinden ve 'e-Devlet Kapısı' mobil uygulaması üzerinden yapmanız gerektiğini unutmayın."

Bazı dönemlerde e-Devlet Kapısı arayüzü taklit edilerek siber saldırganlar tarafından dolaşıma sokulan bu tarz oltalama sitelerinin son zamanlarda artışa geçtiği gözlemlenmektedir.



Olumsuz sonuçlara mahal vermemek için;

- @ekapi hesabınızda iki aşamalı giriş özelliğini aktif… https://t.co/LKl0O2nijd — CB Dijital Dönüşüm Ofisi (@dijital) August 9, 2023