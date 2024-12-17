Cumhurbaşkanlığının 2025 yılı bütçesi görüşmeleri başladı

Meclis’te bütçe maratonu sürüyor. TBMM Genel Kurulu bugün, Cumhurbaşkanlığının 2025 yılı bütçesi görüşmelerine başladı.

Cumhurbaşkanlığının 2025 yılı bütçesi görüşmeleri başladı

Genel Kurulunda, Cumhurbaşkanlığının 2025 yılı bütçesinin görüşmelerine başlandı.

Genel Kurul, Başkanvekili Celal Adan başkanlığında toplandı.

Cumhurbaşkanlığının 2025 yılı bütçesi görüşmeleri başladı - 1

Toplantıda, Cumhurbaşkanlığının yanı sıra Milli İstihbarat Teşkilatı Başkanlığı, Milli Güvenlik Kurulu Genel Sekreterliği, İletişim Başkanlığı, Diyanet İşleri Başkanlığı, Devlet Arşivleri Başkanlığı, Milli Saraylar İdaresi Başkanlığı, Savunma Sanayii Başkanlığı, Strateji ve Bütçe Başkanlığının bütçeleri ile 2025 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu Teklifi'nin ilk 4 maddesi görüşülecek.

Bütçeler üzerinde ilk sözü, CHP Malatya Milletvekili Veli Ağbaba aldı.

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