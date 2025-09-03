Cumhuriyet Savcısı Ercan Kayhan bıçaklı saldırıda hayatını kaybetti

İstanbul'un Çekmeköy ilçesinin Ömerli Mahallesi'nde bir restoranda saat 21.15 sularında yemek yiyen Kayhan'ın yanına aralarında husumet bulunduğu öğrenilen husumetlisi olduğu açıklanan Mustafa Can Gül isimli birisi geldi. Şüpheli, Kayhan'ı boğazından bıçaklayarak ağır yaraladı. Savcı Kayhan, ihbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerince yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

SALDIRGAN GÖZALTINA ALINDI



19 yaşındaki şüpheli Mustafa Can Gül, polis ekiplerince gözaltına alındı.



İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından olayla ilgili soruşturma başlatıldı. Olaya ilişkin İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan bir açıklama yapıldı. Açıklamada şöyle denildi:



"03.09.2025 günü saat 21.15 sıralarında Çekmeköy İlçesi Ömerli mahallesinde bulunan Yeşil Oba Et Mangal isimli işletmede, İstanbul Çağlayan Adliyesinde görev yapan Cumhuriyet Savcısı Ercan KAYHAN, önceden husumetlisi olan Mustafa Can GÜL isimli şahıs tarafından boğazından bıçaklanmıştır. 112 ekiplerinin yaptığı kontrollerde Cumhuriyet Savcısı Ercan KAYHAN olay yerinde vefat etmiştir."