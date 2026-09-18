Cumhuriyet Savcısı Türkşad Kunthan Uçuk'a yurt dışına çıkış yasağı

Kamuoyunda ünlü isimlere açtığı soruşturmalarla tanınan Cumhuriyet Savcısı Türkşad Kunthan Uçuk'un sosyal medyadan hakim ve savcılara hakaret etmesinin ardından Hakimler ve Savcılar Kurulu (HSK ) İkinci Dairesi harekete geçti.

Kuruldan yapılan açıklamaya göre, HSK İkinci Dairesi, Pınarhisar Cumhuriyet Savcısı iken Bozova Cumhuriyet Savcılığı'na atanan Türkşad Kunthan Uçuk hakkında yürütülen adli ve idari soruşturma nedeniyle tedbir kararı aldı.

Uçuk'un görevine devam etmesinin hem yürütülen soruşturmanın sağlıklı şekilde ilerlemesine hem de yargının güven ve itibarına zarar verebileceği değerlendirildi ve Cumhuriyet Savcısı'nın üç ay görevden uzaklaştırılmasına karar verildi.

YURT DIŞI ÇIKIŞ YASAĞI GETİRİLDİ

Tekirdağ Cumhuriyet Başsavcılığınca hakkında resen soruşturma başlatılan ve gözaltı talimatı verilen Uçuk, avukatıyla Tekirdağ Adliyesine gelerek teslim oldu.

Savcılıkta ifade veren Uçuk, soruşturmaya konu videoyu eski eşiyle WhatsApp üzerinden yaşadığı tartışma sırasında çektiğini ve yalnızca ona gönderdiğini savundu.

Videoyu kamuya açık herhangi bir platformda paylaşmadığını öne süren Uçuk, "anlık sinir ve öfkeyle" çektiği videodaki sözlerinin hakim ve savcılara yönelik olmadığını, görüntüleri basına da kendisinin servis etmediğini ileri sürdü.

Savcılıktaki işlemlerinin ardından Uçuk, adli kontrol talebiyle Tekirdağ 1. Sulh Ceza Hakimliğine sevk edildi.

Hakimlik, Uçuk'un üzerine atılı suçu işlediğine dair kuvvetli suç şüphesinin bulunduğunu ve delillerin henüz tamamen toplanmadığını değerlendirerek, Uçuk hakkında yurt dışına çıkış yasağı şeklinde adli kontrol uygulanmasına karar verdi.

ÜNLÜLERE AÇTIĞI SORUŞTURMALARLA BİLİNİYORDU

Uçuk, kamuoyunda şarkıcı Gülşen'e yönelik yürüttüğü soruşturmaya biliniyor.

Uçuk'un yürüttüğü soruşturmada; İstanbul Ataşehir'de 30 Nisan 2022'de verdiği bir konserde İmam Hatip Liselilere yönelik sözleri nedeniyle yargılanarak 10 ay hapis cezasına çarptırılan Gülşen Çolakoğlu tutuklanıp 4 gün sonra tahliye edilmişti.