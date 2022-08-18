Cumhuriyet tarihinde bir ilk: Türkiye Ermeni toplumundan Berk Acar kaymakam olarak atandı

Berk Acar, Cumhuriyet tarihinin ilk Ermeni kaymakamı oldu.

Acar, Denizli'nin Babadağ ilçesinin kaymakamı olarak atandı.

BERK ACAR KİMDİR?



1995'te İstanbul'da dünyaya gelen Berk Acar, Özel Sahakyan Nunyan Ermeni Ortaokulu ve Işık Lisesi'ne gitti.



2020 yılında Bilgi Üniversitesi Hukuk Bölümü'nden mezun olan Acar avukatlık stajını Şişli'deki hukuk bürosunda yaptı.



110. Dönem Kaymakamlık sınavlarına giren Berk Acar yazılı sınavı ve mülakatı başarı listesine girerek kazandı.



Acar'ın önümüzdeki günlerde görevine başlaması bekleniyor.