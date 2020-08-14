Cumhuriyet tarihinin en büyük tarihi eser kaçakçılığı operasyonu

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, İzmir ve Manisa'da gerçekleştirilen Cumhuriyet tarihinin en büyük tarihi eser kaçakçılığı operasyonuyla 65 bin adet eserin ait olduğu topraklarda kaldığını belirtti.

DHA 14.08.2020 - 10:54

Cumhuriyet tarihinin en büyük tarihi eser kaçakçılığı operasyonu

İzmir'in Menemen ilçesi merkezli yürütülen tarihi eser operasyonunda yaklaşık 65 bin parça sikke ve heykel ele geçirildi, 7 kişi gözaltına alındı. Ele geçirilen tarihi eserlerin Cumhuriyet tarihinin en büyük miktarı olduğu bildirildi.

Bakan Ersoy, sosyal paylaşım sitesi Twitter'daki hesabından yaptığı açıklamada, "İzmir ve Manisa'da gerçekleştirilen Cumhuriyet tarihinin en büyük tarihî eser kaçakçılığı operasyonuyla 52 bini sikke olan 65 bin adet eserimiz ait olduğu topraklarda kaldı. Operasyonu yürüten, İçişleri Bakanlığımıza ve Cumhuriyet Savcılığımıza teşekkür ediyorum" dedi.

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