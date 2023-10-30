Cumhuriyetin 100. Yılı, Yavuz Sultan Selim Köprüsü’nde "Cumhuriyet Kadınları Koşusu"yla kutlandı

“Cumhuriyetimizin değerlerini yüceltiyoruz”



Ödül töreninde bir konuşma yapan IC İbrahim Çeçen Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı Günseli Çeçen, şunları söyledi:

“Cumhuriyetin 100. yılında, Yavuz Sultan Selim Köprüsü'nde gerçekleşen bu özel koşu, sadece bir spor etkinliği değil, aynı zamanda Cumhuriyetimizin değerlerini yücelten ve geleceğe taşıyan unutulmaz bir anıdır. Kadınlarımız, Cumhuriyetin verdiği güçle, bilimde, sporda, sanatta tüm dünyaya adımızı duyuruyor. Bu etkinlik, Cumhuriyet ve kadınlar arasındaki ayrılmaz bağı bir kez daha vurguluyor. 'Yaşasın Cumhuriyet, Yaşasın Cumhuriyet Kadınları' diyor, tüm destekçilere ve katılımcılara teşekkür ediyorum.”

IC Holding’deki kadın çalışan sayıları hakkında da bilgi veren Günseli Çeçen, “Bugün IC Holding bünyesinde toplam 5.760 çalışanımızın yüzde 30’u kadın. Aynı şekilde, ICA’da 630 çalışanımız bulunuyor ve burada da kadın çalışan oranımız yüzde 30’a yakın seviyede. Hedeflerimizden biri, bu oranları hızla artırmak.” dedi.



“Bir sevgi, umut ve coşku yürüyüşü”



IC Holding Ulaştırma ve Altyapı Grup Başkanı Serhat Soğukpınar ise etkinlikle ilgili görüşlerini şöyle paylaştı: “Türkiye'nin birçok 'ilki'ne ev sahipliği yapmış bir yapı olan Yavuz Sultan Selim Köprüsü, bugün ise Cumhuriyetimizin 100. yılında, kadınlarımızın gücü ve Cumhuriyetin değerini bir araya getirdi. Sadece bir spor etkinliği değil, aynı zamanda bir sevgi, umut ve coşku yürüyüşü olan bu koşu, Cumhuriyetimizin 100. yılında, birlik ve beraberliğimizin, aynı zamanda ulusal ve uluslararası alanda ne kadar güçlü bir ülke olduğumuzun en güzel temsili oldu. Hep birlikte nice 100 yıllara!”

Geniş kapsamlı destekle hayata geçirildi



IC Holding bünyesinde bulunan ICA ile IC İbrahim Çeçen Vakfı işbirliği ile düzenlenen etkinlik Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, Gençlik ve Spor Bakanlığı, İstanbul Valiliği ve İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin destekleriyle hayata geçirildi. Ayrıca, Beşiktaş ve Galatasaray spor kulüplerinin kadın branşları da etkinlikte yer aldı. Etkinlikten elde edilen gelirler Darüşşafaka, TOG, TOÇEV, TED, Türkiye Atletizm Vakfı ve Yanındayız Derneği gibi kuruluşlara bağışlandı.

Koşunun gelenekselleşmesi amaçlanıyor



Cumhuriyetimizin 100. yılını kutlamak ve kadınların gücünü vurgulamak için bir fırsat yaratan etkinliğin, önümüzdeki yıl ve daha sonraki yıllarda geleneksel hale getirilmesi ve İstanbul’a yeni bir uluslararası spor organizasyonu kazandırılması da hedefleniyor.