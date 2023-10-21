Cumhuriyetin 100. yılı Yavuz Sultan Selim Köprüsü'nde kadınlar koşusuyla kutlanacak

Kadınlar Cumhuriyetin 100. yıl coşkusunu Yavuz Sultan Selim Köprüsü’nde kutlayacak. 29 Ekim Pazar günü gerçekleştirilecek olan “100. Yıl Cumhuriyet Kadınları Koşusu”, Yavuz Sultan Selim Köprüsü'nde düzenlenecek ilk yaya organizasyonu olma özelliği taşıyan bu koşu, kadınlarımızın geleceğe yürüyüşünü de sembolize edecek.
Yavuz Sultan Selim Köprüsü'nün Avrupa Yakası'ndan başlayarak, 5 km’lik bir parkurda Anadolu Yakası'na kadar uzanacak olan koşu, saat 09.00’da başlayacak. Etkinlik, yalnızca kadınların katılımına açık olacak. Katılımcılar Cumhuriyet Bayramı’nı unutulmaz bir deneyimle birleştirecek.
Cumhuriyet Kadınları Koşusu kapsamında sponsorlardan sağlanacak kaynakla Darüşşafaka, TOG, TOÇEV, TED, Türkiye Atletizim Vakfı ve Yanındayız Derneği’ne bağış yapılacak.
“Kadınlarımızın sesi İstanbul’dan dünyaya ulaşacak”
Etkinlikle ilgili detayları basın mensuplarıyla paylaşan ICA Genel Müdürü Serhat Soğukpınar, şunları söyledi: “Cumhuriyetimizin 100. yılını, bu toprakların kahraman kadınlarıyla birlikte Yavuz Sultan Selim Köprüsü'nde kutlayacak olmak, bizim için tarif edilemez bir gurur. Kadınlarımızın 'Cumhuriyet Kadınlarla, Kadınlar Cumhuriyetle Güçlü' mesajını İstanbul’dan dünyaya ulaştıracağız. Cumhuriyetimizin 100. yaşını, kadınlarımızın güçlü adımlarıyla, sevgiyle, coşkuyla ve umutla duyuracakları bu koşuyla kutlamak, ICA olarak bizim için unutulmaz bir onur.”
Katılmak isteyenler için özel site kuruldu
Koşuya dereceye girenlere toplamda 225 bin TL tutarında Cumhuriyet Kadınları Koşusu Ödülü verilecek. Koşuya katılmak isteyenler için ön kayıtlar www.cumhuriyetkadinlarikosusu.com adresi üzerinden alınmaya başlandı. Katılımcılar, sporcu kitlerini 27-28 Ekim tarihleri arasında Vadi İstanbul AVM SPX Mega Mağaza ve Ataşehir SPX Mega mağazalarından ve 29 Ekim günü Expo alanından alabilecekler. Organizasyonun ilerleyen yıllarda geleneksel hale getirilmesi ve İstanbul’a yeni bir uluslararası spor organizasyonu kazandırılması planlanıyor.
ICA Hakkında
2004 yılında IC Holding bünyesinde kurulan ICA, hem deniz hem hava hem de kara taşımacılığında uzman, uluslararası faaliyet gösteren yüzde 100 Türk sermayeli tek şirkettir. Kuruluşundan bu yana ülkemizin yarınlarına miras kalacak sayısız eser hayata geçiren ICA, ülkemizin sadece bugünkü ihtiyaçlarını değil; yarınını da hesaplayarak faaliyet gösteriyor.
ICA çalışmalarını, ileri teknoloji ile bütünleşik, güvenli ve otonom ulaşım ağlarını işletmek vizyonu; var olan ve gelecekte var olacak tüm teknolojik imkanları kullanarak, müşterilerine güvenli, konforlu ve zaman kazandıran ulaşım hizmetleri sunmak misyonu ile sürdürüyor. Hava, deniz ve karada faaliyet gösteren ulaştırma tesislerinin işletilmesi konusunda ülkemizde edindiği tecrübe ile dünyada büyümeyi ve bu alandaki en büyük küresel şirketler arasında ilk sıralarda yer almayı hedefliyor. ICA, çevreci ulaşım ve güvenli yolculuklar için çalışan ve her ülkeden sadece bir üyenin alındığı Avrupa Ücretli Yol Altyapı Operatörleri Birliği (ASECAP) üyeliğine Türkiye’den kabul edilen ilk ve tek işletme olma özelliği gösteriyor.
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