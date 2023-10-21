Cumhuriyetin 100. yılı Yavuz Sultan Selim Köprüsü'nde kadınlar koşusuyla kutlanacak

Katılmak isteyenler için özel site kuruldu



Koşuya dereceye girenlere toplamda 225 bin TL tutarında Cumhuriyet Kadınları Koşusu Ödülü verilecek. Koşuya katılmak isteyenler için ön kayıtlar www.cumhuriyetkadinlarikosusu.com adresi üzerinden alınmaya başlandı. Katılımcılar, sporcu kitlerini 27-28 Ekim tarihleri arasında Vadi İstanbul AVM SPX Mega Mağaza ve Ataşehir SPX Mega mağazalarından ve 29 Ekim günü Expo alanından alabilecekler. Organizasyonun ilerleyen yıllarda geleneksel hale getirilmesi ve İstanbul’a yeni bir uluslararası spor organizasyonu kazandırılması planlanıyor.



ICA Hakkında



2004 yılında IC Holding bünyesinde kurulan ICA, hem deniz hem hava hem de kara taşımacılığında uzman, uluslararası faaliyet gösteren yüzde 100 Türk sermayeli tek şirkettir. Kuruluşundan bu yana ülkemizin yarınlarına miras kalacak sayısız eser hayata geçiren ICA, ülkemizin sadece bugünkü ihtiyaçlarını değil; yarınını da hesaplayarak faaliyet gösteriyor.



ICA çalışmalarını, ileri teknoloji ile bütünleşik, güvenli ve otonom ulaşım ağlarını işletmek vizyonu; var olan ve gelecekte var olacak tüm teknolojik imkanları kullanarak, müşterilerine güvenli, konforlu ve zaman kazandıran ulaşım hizmetleri sunmak misyonu ile sürdürüyor. Hava, deniz ve karada faaliyet gösteren ulaştırma tesislerinin işletilmesi konusunda ülkemizde edindiği tecrübe ile dünyada büyümeyi ve bu alandaki en büyük küresel şirketler arasında ilk sıralarda yer almayı hedefliyor. ICA, çevreci ulaşım ve güvenli yolculuklar için çalışan ve her ülkeden sadece bir üyenin alındığı Avrupa Ücretli Yol Altyapı Operatörleri Birliği (ASECAP) üyeliğine Türkiye’den kabul edilen ilk ve tek işletme olma özelliği gösteriyor.