Cumhuriyet'in 102. yılı başkentte coşkuyla kutlanacak

Ankara'da yarın saat 11.00'de davetlilerle birlikte Anıtkabir'de Mozoleye Çelenk Koyma Töreni düzenlenecek. Tören kapsamında, kortejin Şeref Holü'nde yer almasının ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından mozoleye çelenk konulacak. Kortej, bir dakikalık saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın ardından Misak-ı Milli Kulesi'ne yönelecek ve Cumhurbaşkanı Erdoğan özel defteri imzalayacak. Anıtkabir'de gerçekleştirilecek olan törenin ardından saat 12.30'da Cumhurbaşkanı Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde düzenlenecek olan Tebrikat Töreni'nde kutlamaları kabul edecek.



4 BİN KİŞİYLE GEÇİT TÖRENİ



Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde gerçekleştirilecek olan tebrikat töreninin ardından saat 14.00'te Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) önünden başlayarak, Ulus'taki ilk Meclis binasında tamamlanacak olan "29 Ekim Cumhuriyet Bayramı Geçit Töreni" düzenlenecek. Askeri ve sivil 37 farklı unsurun katılımıyla gerçekleştirilecek olan Geçit Töreni, yaklaşık 4 bin görevlinin katılımıyla gerçekleştirilecek. Geçit törenine SOLOTÜRK F-16 Gösteri Ekibi'nin gerçekleştireceği gösteri uçuşu da eşlik edecek.



CUMHURİYET BAYRAMI ÖZEL KONSERİ



Geçit töreninin ardından ise saat 17.30'da Cumhurbaşkanlığı Külliyesi Sergi Salonu, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı Resepsiyonu'na ev sahipliği yapacak. Daha sonra Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın katılımı ile Cumhuriyet Bayramı Özel Konseri gerçekleştirilecek ve kutlamalar tamamlanacak.