Cumhuriyet'in gençleri sahnede. 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nın 103'üncü yılı dev konserle kutlandı
27.10.2026 14:46
29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nın 103'üncü yıl kutlamaları başladı.
İstanbul'daki özel bir okulda sahne alan 600 öğrenci ve 100 öğretmen birlikte konser verdi. Konserde İstiklal Marşı'nın 10 kıtası sahneye görsel anlatımla taşındı.
İstanbul'daki bir özel okulda "Vatanın İstikbali, Milletin İstiklali; Cumhuriyet” temasıyla“ Cumhuriyet Gençleri Konseri” düzenlendi.
24 farklı kampüsten 600 öğrenci ve 100 öğretmen aynı sahnede buluştu. Marşlar ve türküler söylendi.
İstiklal Marşı'nın 10 kıtası sahneye görsel anlatımla taşındı.
Etkinlikte danslar ve dijital gösteriler de sahnelendi. İstiklal Marşı’nın 10 kıtası görsel anlatımla sahneye taşındı. Gösteri büyük beğeni topladı.
Türk bayraklarıyla konsere eşlik eden öğrenciler ve aileleri, Cumhuriyet coşkusunu birlikte yaşadı.
Gece “Vatan, Millet, Cumhuriyet” mesajıyla son buldu.