Cumhuriyet'in Yeni Yüzyılı konulu yarışmaların ödül töreni düzenlendi

Kurtuluş mücadelesinin, Cumhuriyet'in ilanının köklü hatırasını yaşatmak ve ülkesine sahip çıkacak bir neslin yetişmesine katkıda bulunması amacıyla düzenlenen yarışmanın ödül töreni Bakanlıkta düzenlendi.



Törene, Milli Eğitim Bakan Yardımcısı Celile Eren Ökten, MEB Temel Eğitim Genel Müdürü Ebubekir Sıddık Savaşçı, öğretmenler, öğrenciler ve veliler katıldı.



Ökten, burada yaptığı konuşmada, bugün, Cumhuriyet'in 101. yıl dönümü kutlamaları kapsamında düzenledikleri resim, şiir ve kompozisyon yarışmasının ödül töreninde bir araya gelmenin mutluluğunu yaşadığını söyledi. Cumhuriyetin her şeyden önce adaletin, özgürlüğün, demokrasinin ve ilerlemenin, dolayısıyla yarınların teminatı olduğunu belirten Ökten, cumhuriyetin sadece bir yönetim şekli değil aynı zamanda bir yaşam biçimi olduğunu kaydetti.

"BİZ BU İNANÇLA ÇALIŞIYORUZ"



29 Ekim'in bir milat olduğunu, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün önderliğinde kazanılan Milli Mücadele'nin milletin tarihine altın harflerle yazıldığını dile getiren Ökten, "Sizler, bu toprakların yetiştirdiği en değerli varlıklarımızsınız. Bir asırdır olduğu gibi bugün de Cumhuriyetimiz, köklerinden aldığı kuvvetle yarınlara uzanacak, milli ve manevi değerlerini bilen, ülkesine karşı sorumluluk duygusu besleyerek bilimin ışığında yürüyen sizlerin omuzlarında yükselecek. Biz bu inançla çalışıyoruz." diye konuştu.



MEB Temel Eğitim Genel Müdürü Savaşçı da Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli ile Türkiye'nin geleceğini inşa edecek gençler için var güçleriyle çalıştıklarını bildirdi. Bu kapsamda yarışmanın, ilkokullarda resim, ortaokullar ile imam hatip ortaokullarında ise resim, şiir ve kompozisyon dalları olmak üzere yoğun bir katılımla Türkiye genelinde gerçekleştirildiğini belirten Savaşçı, kendileri için her bir derecenin, eserin ve katılımcıların çok önemli olduğunu söyledi.



Konuşmaların ardından dereceye giren 16 öğrenciye hediyeleri verildi. Ardından yarışma kapsamında kurulan resim değerlendirme komisyonu tarafından seçilen 44 eser de Bakanlıkta bulunan fuaye alanında sergilendi.