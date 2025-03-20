Cumnurbaşkanı Erdoğan: CHP yargının iddialarına yanıt veremiyor

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan AK Parti Kongre Merkezi'nde düzenlenen Önceki Dönemi Milletvekilleri İftar Programında konuştu.



Cumhurbaşkanı Erdoğan konuşmasında İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarına sessiz kalanların ve engel olmayanların er ya da geç insanlık önünde hesap vereceğini söyledi.

Erdoğan, "Barbar sürüsünün saldırılarında 500'den fazla Filistinli daha şehit oldu. Döktükleri masumların kanında boğulacaklar." ifadesini kullandı.

İBB SORUŞTURMASIYLA İLGİLİ İLK DEĞERLENDİRME



Cumhurbaşkanı Erdoğan, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığının yürüttüğü İBB soruşturmasıyla ilgili olarak CHP'nin yargının iddialarına yanıt veremediğini belirtti.



Erdoğan, "Muhalefetin kendi iç kavgalarını veya hukukla olan sıkıntılarını ülkenin en önemli meselesi gibi gösterme gayreti riyakarlığın dik alasıdır. Bu bilgi ve belgelerin çoğunun bizzat kendi partilileri tarafından yargıya aktarıldığının da farkındalar. Bizim ne şahsen, ne parti, ne de ittifak olarak muhalefetin müsamerelerine ayıracak vaktimiz yok." diye konuştu.

"BELEDİYEDE YOLSUZLUK YOK" DİYEMİYORLAR

Cumhurbaşkanı Erdoğan iptal edilen diplamalarla ilgili, "Diploma alın teriyle alındı, belediyede yolsuzluk yok diyemiyorlar. Konuyu sloganlara hapsederek milleti aldatmaya çalışıyorlar.

Kamuoyunun önünde timsah gözyaşları döken CHP yöneticilerinin çoğunun parti içi çekişmede rakip eledikleri için sevinçten yerlerinde duramadıkları da ortadadır." ifadesini kullandı.

TERÖRSÜZ TÜRKİYE

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye'nin Terörsüz Türkiye hedefine ulaşmasıyla ilgili olarak ise, "Terörün bitirilmesi için için bir fedakarlıktan kaçınmadık. 40 yıllık meseleye son noktayı koyacak yeni bir sürecin içinde bulunuyoruz." diye konuştu.