Çürük özel okula parayla "sağlam" raporu

Milli Eğitim Bakanlığı'nın ruhsat için özel okullardan istediği deprem dayanıklılık raporuna da sahtecilik karıştı.



Bazı özel okullar, "depreme dayanıklıdır" raporunu parayla satın aldı.



Bazıları test aşamasında uygunsuzluk yaptı, bazıları ise karot bile aldırmadı.



Polis, İstanbul, Ankara, Gaziantep, Rize ve Tokat'ta operasyon düzenledi.



Rapor ve diploma gibi sahte belge düzenlediği iddia edilen 46 zanlı gözaltına alındı.



Bu çetenin, bazı özel okullara para karşılığında sahte karot testi düzenlediği de ortaya çıktı.



Uzmanlar, denetimlerin artırılması gerektiğini söylüyor.



Konuyla ilgili, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın soruşturması da devam ediyor.