Çuval cinayetinde yeni gelişme: Katil zanlısı Türkiye'ye getirildi

27 Mayıs 2023'te Ataşehir'de meydana gelen olayda, 36 yaşındaki Metin Üreyil sahibi olduğu iş yerinden otomobile bindirilerek kaçırılmıştı.



Polis ekipleri kayıp Metin Üreyil ile son görüşen arkadaşı Mehmet Ali İpek'in evi ve 3 dükkanda arama yapmıştı. İpek'e ait Üsküdar'daki bir işyerinde Üreyil'in cesedini çuval içinde bulunmuştu.



Olaydan sonra Gürcistan'a kaçtığı belirtilen Mehmet Ali İpek için kırmızı bülten çıkartılmıştı. Sanık Mehmet Ali İpek, Interpol tarafından 2024 Haziran ayında yapılan operasyonla Gürcistan'da yakalanarak cezaevine gönderildi.



İpek, adli makamların çalışmasının ardından 28 Şubat'ta Türkiye'ye getirilerek Hopa İlçe Emniyet Müdürlüğüne teslim edildi. Adliyeye sevk edilerek Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla ifadesi alınan sanığın susma hakkını kullandığı öğrenildi.



AĞIRLAŞTIRILMIŞ MÜEBBET VE 15 15 YIL HAPİS CEZASI İSTENDİ



Hazırlanan iddianamede savcılık, maktul Metin Üreyil'in telefonunda inceleme yaptı. Mehmet Ali İpek'in Üreyil'e 700 bin lira borcu olduğunu ve olay tarihinde "Borcumu ödeyeceğim" diyerek Üreyil'in dükkanın önüne geldiği belirlendi.



Baz kayıtlarını dikkate alan savcılık, Mehmet Ali İpek'in cinayetten önceki gece İhsan Akkaya ve Şevket Akgül ile bir araya gelerek sabaha kadar cinayeti planladıklarını öne sürdü. Savcılık 3 kişinin kendi isteğiyle dükkana gelen Metin Üreyil'e cebir kullanarak gitmesine engel olduğunu, ardından da Mehmet Ali İpek'in tabancayla ateş ederek Üreyil'i öldürdüğünü iddia etti.



Sanıklar Mehmet Ali İpek, Şevket Akgül ve İhsan Akkaya'nın "asarlayarak adam öldürme", "Nitelikli bir şekilde kişiyi hürriyetinden yoksun kılma" ve "Suç delillerini gizleme" suçlarından ayrı ayrı ağırlaştırılmış müebbet ve 15 yıl 6 aya kadar hapis cezasıyla cezalandırılması istendi. Hazırlanan iddianamede Anadolu Ağır Ceza Mahkemesi'nce kabul edildi.