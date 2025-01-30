Çuval içinde cesedi bulunmuştu: 2 gözaltı

Soruşturma kapsamında diğer komşu H.Ç. ile A.H. de gözaltına alındı.



Şüphelilerin emniyetteki işlemleri devam ediyor.

NE OLMUŞTU?



Çarşı Mahallesi'nde 26 Ocak'ta komşusuna gitmek için evinden ayrılan Serpil Girgin'den bir daha haber alınamaması üzerine arama çalışması başlatılmış, Girgin dün komşusu Ü.A'nın kaldığı evin bahçesinde çuval içerisinde ölü bulunmuş, Ü.A. gözaltına alınmıştı.