Çuval içinde cesedi bulunmuştu: 2 gözaltı

Denizli'nin Çivril ilçesinde kaybolan kadının komşunun bahçesinde çuval içerisinde ölü bulunmasıyla ilgili 2 şüpheli daha gözaltına alındı.

Çuval içinde cesedi bulunmuştu: 2 gözaltı

İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Çarşı Mahallesi'nde Serpil Girgin'in (54) komşusu Ü.A'nın bahçesinde ölü bulunmasıyla ilgili çalışmalarını sürdürüyor.

Çuval içinde cesedi bulunmuştu: 2 gözaltı - 1

Soruşturma kapsamında diğer komşu H.Ç. ile A.H. de gözaltına alındı.

Şüphelilerin emniyetteki işlemleri devam ediyor.

NE OLMUŞTU?

Çarşı Mahallesi'nde 26 Ocak'ta komşusuna gitmek için evinden ayrılan Serpil Girgin'den bir daha haber alınamaması üzerine arama çalışması başlatılmış, Girgin dün komşusu Ü.A'nın kaldığı evin bahçesinde çuval içerisinde ölü bulunmuş, Ü.A. gözaltına alınmıştı.

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