Çuvallara gizlenmiş uyuşturucu hap ele geçirildi
Samsun'un İlkadım ilçesinde 15 bin 908 uyuşturucu hap ele geçirildi.
Samsun İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, İlkadım'da uyuşturucu ticareti yaptığı belirlenen M.E.B.'nin (21) ikametine operasyon düzenledi.
Adresteki aramada, çatı katında çuvalların içine gizlenmiş 15 bin 908 sentetik ecza bulundu.
GÖZALTINA ALINDI
Gözaltına alınan şüpheli hakkında "uyuşturucu ticareti yapmak" suçlamasıyla adli işlem başlatıldı.
- Etiketler :
- Yerel Haber
- Samsun
- Uyuşturucu