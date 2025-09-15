Çuvallara gizlenmiş uyuşturucu hap ele geçirildi

Samsun'un İlkadım ilçesinde 15 bin 908 uyuşturucu hap ele geçirildi.

Çuvallara gizlenmiş uyuşturucu hap ele geçirildi

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, İlkadım'da ticareti yaptığı belirlenen M.E.B.'nin (21) ikametine operasyon düzenledi.

Adresteki aramada, çatı katında çuvalların içine gizlenmiş 15 bin 908 sentetik ecza bulundu.

GÖZALTINA ALINDI

Gözaltına alınan şüpheli hakkında "uyuşturucu ticareti yapmak" suçlamasıyla adli işlem başlatıldı.

NTV uygulamasını indirin, gelişmelerden haberdar olun

google-play app-store Huawei App Gallery
DAHA FAZLA GÖSTER

Sayfa Yükleniyor...