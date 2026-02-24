Çuvalların içinden yüzlerce çıktı. Sağlığa zararlı olabileceği değerlendiriliyor
24.02.2026 10:47
IHA
Kaçakçılıkla mücadele sürüyor.
Adana'da bir yolcu otobüsündeki çuvallarda sağlığa zararlı olabileceği değerlendirilen bin 515 adet kaçak pelüş oyuncak ele geçirildi.
Adana İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kaçakçılığa yönelik çalışmalarını sürdürüyor.
Ekipler, Tarsus-Adana-Gaziantep (TAG) otoyolunda yolcu otobüslerine yönelik denetim yaptı. Yapılan denetimlerde iki yolcuya ait çuvalının içerisindeki bin 515 kaçak pelüş oyuncak ele geçirildi.
Oyuncakların zararlı olabileceği değerlendirilerek el konuldu.
İki kişi hakkında ise adli işlem yapıldı.