Çuvalların içinden yüzlerce çıktı. Sağlığa zararlı olabileceği değerlendiriliyor

Adana İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kaçakçılığa yönelik çalışmalarını sürdürüyor.

Ekipler, Tarsus-Adana-Gaziantep (TAG) otoyolunda yolcu otobüslerine yönelik denetim yaptı. Yapılan denetimlerde iki yolcuya ait çuvalının içerisindeki bin 515 kaçak pelüş oyuncak ele geçirildi.

Oyuncakların zararlı olabileceği değerlendirilerek el konuldu.

İki kişi hakkında ise adli işlem yapıldı.