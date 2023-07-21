CZN Burak'tan babasına dolandırıcılık suçlaması: Baba İsmail Özdemir'den sert sözler

CZN Burak, dolandırıldığını iddia ederek babası hakkında suç duyurusunda bulundu.

Babasıyla arasındaki tüm ilişkiyi koparan CZN Burak, garajındaki araçları satarak sermaye yapıp kendi lokantasını açmaya karar verdi.

İddiaların ardından baba İsmail Özdemir, Kanal D'ye açıklamalarda bulundu. CZN Burak'ın babası iddiaları yalanladı.

"ANNESİNİN GENLERİNİ ALMIŞ"

İsmail Özdemir, dolandırmanın söz konusu olmadığını söyleyerek şu ifadeleri kullandı:

"Deprem bölgesindeki yardımları da hep reklam için yaptı, içinden gelerek yapmadı. Annesinin genlerini almış, babaya karşı düşmanlık ediyor. Sosyal medyasını da ben sağladım, 2 sene öncesine kadar Burak diye bir şey yoktu."

CZN BURAK SESSİZ KALDI

Yeni girişiminde tek başına yer alan CZN Burak, süreç mahkemede olduğu için açıklama yapmadı.



ANNESİ RÜŞVETTEN CEZA ALMIŞTI



"CZN Burak" olarak tanınan işletmeci Burak Özdemir'in annesi Didem Bozbura'nın yargılandığı 'irtikap' (kamu görevinde yalan söyleme, hile yapma) davasında karar çıkmıştı.



Didem Bozbura, İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi'nde rüşvet aldığı iddiasıyla 2 yıl 7 ay ceza almıştı.

