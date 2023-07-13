D-100 Karayolu üzerinde kaldırıma bırakılan cisim polisi alarma geçirdi

Kocaeli’nin Körfez ilçesinde kaldırıma bırakılan cisim polis ekiplerini alarma geçti. Fünyeyle patlatılan cismin içerisindekilerinin kimyasal madde olma ihtimaline karşı incelenmek üzere numune alındı.

D-100 Karayolu üzerinde kaldırıma bırakılan cisim polisi alarma geçirdi

Akşam saatlerinde D-100 Karayolu üzerinde Tüpraş sapağında İlçe Emniyet Müdürlüğüne yakın bir noktada kaldırım üzerinde bir cisim gören vatandaşlar polise haber verdi. Olay yerine sevk edilen polis ekipleri, tedbir amaçlı D-100 Karayolunu ulaşıma kapattı.

ekiplerinin geniş güvenlik önlemleri altında kaldırımdaki cisim bomba imha uzmanı tarafından fünyeyle patlatıldı.

Cismin içerisindekilerin kimyasal madde olabilme ihtimaline karşı incelenmek üzere numune alındı. Yaklaşık üç saat süren çalışmanın ardından yol ulaşıma açıldı.

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