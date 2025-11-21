D-100 karayolunda kamyonet alev topuna döndü

Büyükçekmece'de D-100 Güzelce Mevki Büyükçekmece istikametinde seyir halindeki kamyonette yangın çıktı. Henüz bilinmeyen nedenle kamyonetin motor kısmından duman çıkmaya başladı.

Durumu fark ederek aracını yol kenarına çeken kamyonet şoförü itfaiye ekiplerine haber verdi. Olay yerine kısa sürede gelen itfaiye ekipleri tüm kamyoneti saran alevlere müdahale etti.

Ölen ya da yaralananın olmadığı yangın söndürülürken kamyonet metal yığınına döndü.