D-100 karayolunda kar çilesi. Onlarca araç mahsur kaldı
30.12.2025 07:08
Son Güncelleme: 30.12.2025 07:14
DHA
Çankırı’nın Çerkeş ilçesinde kar yağışı ve buzlanma sonucu kayan araçlar sebebiyle D-100 karayolu ulaşıma kapandı. Saatlerce yolda mahsur kalan vatandaşlar bir kültür merkezinde ihtiyaçlarını giderebildi.
Çankırı’nın Çerkeş ilçesinde, İstanbul’u Karadeniz’e bağlayan D-100 karayolu, yoğun kar yağışı ve buzlanma sebebiyle ulaşıma kapandı.
İstanbul istikametinde seyir halinde olan araçlar, zemini kaplayan kar ve buzlanma sebebiyle saatlerce mahsur kaldı.
Vatandaşlar kültür merkezinde ağırlandı.
Uzun kuyruklar oluşan kara yolunda sürücüler kontak kapatırken, vatandaşlar belediyenin tahsis ettiği kültür merkezinde ihtiyaçlarını giderebildi. Ekipler, ulaşımın yeniden sağlanabilmesi için çalışmalarını sürdürüyor.