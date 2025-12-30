D-100 karayolunda kar çilesi. Onlarca araç mahsur kaldı

Çankırı’nın Çerkeş ilçesinde, İstanbul’u Karadeniz’e bağlayan D-100 karayolu, yoğun kar yağışı ve buzlanma sebebiyle ulaşıma kapandı.



İstanbul istikametinde seyir halinde olan araçlar, zemini kaplayan kar ve buzlanma sebebiyle saatlerce mahsur kaldı.