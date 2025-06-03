D-100 yan yolda beton mikseri devrildi

Sefaköy Kavşağı'ndan Basın Ekspres Yolu'na doğru hareket eden Ramazan Begik kullandığı beton mikseri, sürücünün kontrolünü kaybetmesi üzerine yolun kenarındaki bariyerlere doğru devrildi.



Kazada, sürücü yaralanmazken, haber verilmesi üzerine bölgeye polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi aldı.

HARÇ YOLA DÖKÜLDÜ



Devrilen araçtan, iki yolun arasında kalan alana dökülen harç da görevliler tarafından temizlendi.



Kaza nedeniyle Sefaköy Kavşağı ve Basın Ekspres Yolu'nda çift yönlü trafik yoğunluğu oluştu.



Ekiplerce, vinç yardımıyla aracı kaldırma çalışması yapılıyor.