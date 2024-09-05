D-100’de 12 gün sürecek çalışma: Edirne ve Ankara yönü kademeli olarak kapanacak

İstanbul Kartal’daki Sanayi Yaya Üst Geçidi’nde yenileme çalışması başlıyor. Yarın başlayacak olan çalışma 12 gün sürecek. Çalışma süresince 12 gün boyunca 00.00-06.00 saatleri arasında D-100’de her iki yönde kademeli olarak trafiğe kapatılacak.

D-100’de 12 gün sürecek çalışma: Edirne ve Ankara yönü kademeli olarak kapanacak

’un Kartal ilçesindeki Esentepe Mahallesi’nde bulunan Sanayi Yaya Üst Geçidi yenileme çalışmaları nedeniyle D-100 Karayolu yarından itibaren 12 gün boyunca 00.00-06.00 saatleri arasında her iki yönde kademeli trafiğe kapatılacak.

’den yapılan açıklamada, Kartal Esentepe Mahallesi Sanayi Yaya Üst Geçit köprüsünün teknik ömrünü yitirmesi ve deprem riski sebebiyle yapılan yenileme çalışmalarının devam ettiği belirtildi.

Açıklamada, “Çalışmalar kapsamında D-100 Karayolu, Esentepe Mahallesi mevkiinde 6 Eylül 2024 tarihinden itibaren 12 gün boyunca 00.00-06.00 saatleri arasında Edirne ve Ankara istikametleri kademeli olarak trafiğe kapatılacak. Bölgede yoğunluğunda artış görülebileceğinden alternatif güzergahların kullanılması öneriliyor.” ifadeleri kullanıldı.

NTV uygulamasını indirin, gelişmelerden haberdar olun

google-play app-store Huawei App Gallery

Öne Çıkan Video

58 yaşında oturarak top sektirme rekoru kırdı

TÜRKİYE HABERLERİ

Vinç malzeme taşırken yan yattı

Vinç malzeme taşırken yan yattı

Murat Ağırel kimdir? Gazeteci Murat Ağırel kaç yaşında, nereli?

Murat Ağırel kimdir? Gazeteci Murat Ağırel kaç yaşında, nereli?

Adana'da kan donduran olay: Bekçiler önce defalarca cinsel istismarda bulunmuş sonra para karşılığı pazarlamış

Adana'da kan donduran olay: Bekçiler önce defalarca cinsel istismarda bulunmuş sonra para karşılığı pazarlamış

Çankırı'da kaza: Virajı alamayan otomobil takla attı

Çankırı'da kaza: Virajı alamayan otomobil takla attı

Beylikdüzü D-100'de araç yangını: Trafiğe kapatıldı

Beylikdüzü D-100'de araç yangını: Trafiğe kapatıldı

Amasya'da süt yüklü tanker, TIR'a çarptı: 1 yaralı

Amasya'da süt yüklü tanker, TIR'a çarptı: 1 yaralı

DAHA FAZLA GÖSTER

Sayfa Yükleniyor...