D-100'de 4 araç birbirine girdi: Yaralılar var

Kazada, hafif ticari araç sürücüsü T.A. ile araçta bulunan M.A. ve H.İ. yaralandı.

Kocaeli 'nin Gebze ilçesi D-100 Karayolu İstanbul istikameti Fen İş Köprüsü mevkisinde T.A'nın kullandığı 41 VG 528 plakalı hafif ticari araç, S.B. idaresindeki 06 DIR 23 plakalı otomobil, S.Y. hakimiyetindeki 34 BJA 867 plakalı kamyon ve S.Ç. yönetimindeki 34 KMK 255 plakalı otomobil çarpıştı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri yönlendirildi.



Çarpmanın etkisiyle araçta sıkışan yaralılar, itfaiye ve sağlık ekiplerince çıkarılarak bölgedeki hastanelere sevk edildi.

