D-100'de 4 araç birbirine girdi: Yaralılar var

Kocaeli'nin Gebze ilçesi D-100 Karayolu İstanbul istikametinde 4 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 3 kişi yaralandı.

D-100'de 4 araç birbirine girdi: Yaralılar var

'nin Gebze ilçesi D-100 Karayolu İstanbul istikameti Fen İş Köprüsü mevkisinde T.A'nın kullandığı 41 VG 528 plakalı hafif ticari araç, S.B. idaresindeki 06 DIR 23 plakalı otomobil, S.Y. hakimiyetindeki 34 BJA 867 plakalı kamyon ve S.Ç. yönetimindeki 34 KMK 255 plakalı otomobil çarpıştı.

Kazada, hafif ticari araç sürücüsü T.A. ile araçta bulunan M.A. ve H.İ. yaralandı.

D-100'de 4 araç birbirine girdi: Yaralılar var - 1

Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri yönlendirildi.

Çarpmanın etkisiyle araçta sıkışan yaralılar, itfaiye ve sağlık ekiplerince çıkarılarak bölgedeki hastanelere sevk edildi.

D-100'de 4 araç birbirine girdi: Yaralılar var - 2

Kaza nedeniyle D-100'ün İstanbul istikametinde ulaşım bir süre kontrollü olarak tek şeritten sağlandı.

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