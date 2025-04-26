D-100'de 5 araç birbirine girdi: Yaralılar var
Kocaeli D-100 Karayolu'nda 5 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 3 kişi yaralandı. Kaza nedeniyle trafikte yoğunluk yaşandı.
Kocaeli'nin İzmit ilçesi D-100 Karayolu Ankara istikameti Cumhuriyet Mahallesi mevkiinde yavaşlayan trafik nedeniyle seyir halinde olan 5 otomobil zincirleme kazaya karıştı.
Kazayı gören vatandaşlar 112 Acil Çağrı Merkezi'ne haber verdi. İhbar üzerine olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaralanan G.Ö., F.K., ve H.Ç. isimli 3 kişiyi ilk müdahalenin ardından ambulansa alarak hastaneye kaldırdı.
Kaza sebebiyle trafik felç oldu. Hasar gören araçların yoldan kaldırılmasıyla trafik eski seyrine döndü. Polis olayla ilgili inceleme başlattı.
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