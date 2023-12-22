D-100'de 8 araç birbirine girdi

D-100 kara yolunun İstanbul istikameti Kocaeli Gebze geçişinde, 8 aracın karıştığı kazada 3 kişi yaralandı.

D-100'de 8 araç birbirine girdi

D-100 kara yolunun İstanbul istikameti Gebze geçişi Beylikbağı mevkisinde, 8 aracın karıştığı zincirleme meydana geldi.

İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

D-100'de 8 araç birbirine girdi - 1

Kazada yaralanan 3 kişi, sağlık personelinin ilk müdahalesinin ardından çevredeki hastanelere kaldırıldı.

Kaza nedeniyle yolun İstanbul istikametinde bir süre tek şeritten kontrollü sağlanan ulaşım, araçların çekilmesinin ardından normale döndü.

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