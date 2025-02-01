D-100'de feci kaza: 1 ölü

İstanbul'un Kağıthane ilçesi D-100 Karayolu Edirne istikameti Mehmet Akif Mahallesi'nde seyir halindeki 3 motosiklet dün saat 19.40 sıralarında henüz bilinmeyen bir nedenle çarpıştı.

Kazada plakasız olan motosikletin sürücüsü Sait Can Ş. (21), düşerek çelik bariyerlere çarptı.

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri D-100 Karayolu'nda güvenlik önlemi alırken sağlık ekipleri yerde yatan sürücü Sait Can Ş.'nin hayatını kaybettiğini belirledi.

Olay yeri inceleme ekiplerinin çalışmalarının ardından hayatını kaybeden motosiklet sürücüsünün cansız bedeni Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı.

D-100 Karayolu'nda oluşan trafik yoğunluğu, motosikletlerin çekiciyle kaldırılmasının ardından normale dönerken kazayı yara almadan atlatan diğer motosiklet sürücüleri ifadeleri alınmak üzere polis merkezine götürüldü.