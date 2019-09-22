İstanbul'da D-100 Karayolu Sefaköy mevkii Ankara istikametinde görgü tanıklarının ifadesine göre, İbrahim İ. kontrolündeki lüks otomobil süratli bir şekilde sol şeritte seyrederken, Ercan P. kontrolündeki panelvana arkadan çarptı.
Yaşanan kaza sonucu Ercan P., aracının içinde sıkıştı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sıkışan sürücüyü aracın içinden çıkarmak için itfaiye ekipleri de olay yerine geldi. Yaklaşık 20 dakikalık çalışmanın ardından sıkıştığı yerden kurtarılan Ercan P., ambulansla hastaneye kaldırıldı.
Hafif yaralanan İbrahim İ. ise ayakta tedavi edildi. Kaza sonucu trafik tek şeritten kontrollü bir şekilde sağlanırken, yolda uzun araç kuyrukları oluştu. Kazaya karışan araçların çekiciyle yoldan kaldırılmasının ardından trafik normale döndü.
Kazayı gören taksi şoförü Hasan H., "Minibüs sağ taraftan gidiyordu diğer otomobil sol taraftan geliyordu. Canlı olarak izledim, otomobil minibüse vurunca otomobil kendisini attı" dedi.