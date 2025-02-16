D-100’de feci kaza: Köprünün ayağına çarpan aracın sürücüsü ağır yaralı
İstanbul’un Maltepe ilçesinde D-100 Karayolu’nda sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetitği otomobil, köprünün ayağına çarptı. Kazada sürücü Nurhak Kaygısız ağır yaralandı.
Maltepe’de meydana gelen kazada otomobil sürücüsü ağır yaralandı.
Kaza, saat 05.30 sıralarında Maltepe D-100 Karayolu Gülsuyu mevkisinde meydana geldi.
Edinilen bilgiye göre, Ankara yönünde seyir halinde olan Nurhak Kaygısız’ın kullandığı 41 ABK 711 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi üzerine önce yol kenarındaki duvara ardından köprü ayağına çarptı.
Sürücü Nurhak Kaygısız, otomobilde sıkışarak yaralandı.
Kazayı görenlerin ihbarı üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Polis ekipleri yolda güvenlik önlemleri alırken, itfaiye ekipleri de araç içerisinde sıkışan Kaygısız’ı kurtararak sağlık ekiplerine teslim etti.
Olay yerine gelen ambulansta ilk müdahalesi yapılan Kaygısız, hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.
Polis kaza ile ilgili inceleme başlattı.
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