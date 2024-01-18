D-100'de feci kaza: Metrelerce sürüklenen motokurye öldü

İstanbul'da D-100 Karayolu Avcılar mevkiinde, kontrolünü kaybettiği motosikletiyle düşerek metrelerce sürüklenen 23 yaşındaki motokurye Cihan Karatepe ağır yaralı olarak kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi.

D-100'de feci kaza: Metrelerce sürüklenen motokurye öldü

'da D-100 Karayolu'nun Avcılar mevkiinde dün saat 22.00 sıralarında iddiaya göre; motosikletiyle Küçükçekmece yönüne seyir halindeki motokurye Cihan Karatepe (23) henüz bilinmeyen nedenle kontrolünü kaybederek düştü.

Metrelerce sürüklenen motokurye, yan yol refüjüne çarparak durabildi.

İhbar üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi.

D-100'de feci kaza: Metrelerce sürüklenen motokurye öldü - 1

Sağlık ekipleri, yaralanan Cihan Karatepe'yi ambulansla Avcılar Murat Kölük Devlet Hastanesi'ne kaldırdı.

Cihan Karatepe, hastanede yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

D-100'de feci kaza: Metrelerce sürüklenen motokurye öldü - 2

Karatepe'nin cenazesinin Adli Tıp'ta yapılacak otopsinin ardından toprağa verilmek üzere memleketi Tokat'a götürüleceği öğrenildi.

Polis, kaza ile ilgili soruşturmayı sürdürüyor.

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