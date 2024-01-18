D-100'de feci kaza: Metrelerce sürüklenen motokurye öldü

İstanbul'da D-100 Karayolu'nun Avcılar mevkiinde dün saat 22.00 sıralarında iddiaya göre; motosikletiyle Küçükçekmece yönüne seyir halindeki motokurye Cihan Karatepe (23) henüz bilinmeyen nedenle kontrolünü kaybederek düştü.

Metrelerce sürüklenen motokurye, yan yol refüjüne çarparak durabildi.

İhbar üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi.