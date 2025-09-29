D-100'de feci kaza: Polis aracının çarptığı 17 yaşındaki Kadir öldü

Kocaeli'de dün akşam saatlerinde D-100 Karayolu'nun Körfez ilçesi geçişinde İstanbul yönüne giden polis otosu, yolun karşısına geçmeye çalışan Kadir Miraç Göker'e (17) çarptı. Kazada Göker ağır yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekibi sevk edildi.

Göker, sağlık ekibinin müdahalesinin ardından Derince Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kadir Miraç Göker, doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamadı.



Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.