D-100'de kaza: 2 yaralı
İstanbul'da D-100 Karayolu Kartal-Samandıra Bağlantı Yolu'nda otomobilin devrilmesi sonucu 2 kişi yaralandı.
D-100 Karayolu Kartal-Samandıra Bağlantı Yolu'nda bir otomobil, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu orta refüje çarparak devrildi.
İhbar üzerine bölgeye polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Araçta sıkışan Sinan U. ile İsa Y., itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kurtarıldı.
Yaralılar, ambulansla hastaneye kaldırıldı.
Kaza nedeniyle bağlantı yolunda trafik bir süre tek şeritten sağlandı.
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