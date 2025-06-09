D-100'de korku dolu anlar: Kilometrelerce takip etti, çarpıp kaza yaptırmaya çalıştı

Araç kamerasıyla kaydedilen o görüntüler 0532 306 30 30 numaralı NTV WhatsApp İhbar Hattı'na gönderildi. Yaşanan olayı anlatan Selçuk Polat "Sürekli ben araca yol veriyorum; sağa geçiyorum sağa, sola geçiyorum sola geliyor tampon tampona. Çok tehlikeli bir şekilde araç kullanıyordu, sürekli beni takip ediyordu. Bir noktada bana arkadan çarpıp, kaza yaptırmaya çalıştı." dedi.

Selçuk Polat'ın kullandığı otomobilin arkasına takılan araç, Haramidere'den Sefaköy'e kadar yaklaşık 13 kilometre boyunca takipteydi, otomobil hangi şeride geçse peşinden ayrılmadı.

SELEKTÖR YAPTIĞI İÇİN TAKİP ETMİŞ

Kilometrelerce sonra aracın sürücüsü, yan şeride geldi, sonra da küfür ederek uzaklaştı. Selçuk Polat tüm bu kovalamacanın nedenini eve gelip, kamera görüntülerini izlediğinde anladı.

Polat "Güvenli sürüş yapmıyor. Şeridin bir sağına bir soluna geçiyor. Benim şeridime doğru yaklaştığını anlayınca selektör ile uyarmak istedim kendisini. Oradan benim peşime takılmış. Yol boyu Sefaköy'e kadar beni takip edip kaza yaptırmaya çalıştı." diye konuştu.

Selçuk Polat, kendisine kaza yaptırmaya çalışan sürücü hakkında savcılığa suç duyurusunda bulunacak.