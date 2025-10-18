D-100'de korku dolu anlar: İETT otobüsü yoldan çıktı
İstanbul Büyükçekmece'de seyir halindeki bir İETT otobüsü, yağış nedeniyle kayganlaşan yoldan çıktı.
D-100 Karayolu İstanbul Büyükçekmece Güzelce mevkisinde seyreden İETT otobüsü, yağış nedeniyle kayganlaşan yolda şoförünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıktı.
Kayarak yoldan çıkan otobüsün arka kısmı yan yola doğru savruldu.
Olayda ölen veya yaralanan olmazken, otobüsün kaydığı anlar güvenlik kamerasınca görüntülendi.
Görüntüde, yolda seyreden otobüsün ana yol ile yan yol ayrımına geldiğinde kontrolden çıkıp kayarak istikametini kaybetmesi yer alıyor.
- Etiketler :
- Trafik Kazası
- Otobüs
- İett
- D-100 Karayolu