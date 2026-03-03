D-100'de korkunç ölüm. Motosikletli genç yaşamını yitirdi
03.03.2026 16:31
Motosiklet sürücüsü B.K. olay yerinde yaşamını yitirdi.
İstanbul'da park halindeki servis minibüsüne çarptıktan sonra yolda ilerleyen beton mikserinin altında kalan motosiklet sürücüsü yaşamını yitirdi.
İstanbul Güngören'de park halindeki servis minibüsüne çarptıktan sonra yolda ilerleyen beton mikserinin altında kalan motosikletin sürücüsü yaşamını yitirdi.
D100 karayolu Edirne yönü Güngören mevkisinde seyreden B.K'nin (30) kullandığı 34 MJK 790 plakalı motosiklet, yol kenarında park halindeki 34 LNP 418 plakalı servis minibüsüne çarptı.
BETON MİKSERİNİN ALTINDA KALDI
Çarpmanın etkisiyle savrulan sürücü, aynı istikamette ilerleyen 34 PCG 867 plakalı beton mikserinin altında kaldı.
İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekibi sevk edildi.
OLAY YERİNDE YAŞAMINI YİTİRDİ
Sağlık görevlilerince yapılan kontrolde B.K'nin yaşamını yitirdiği belirlendi.
Savcının olay yerindeki incelemesinin ardından B.K'nin cenazesi, Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü.
Kazayla ilgili inceleme sürüyor.