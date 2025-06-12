D-100'de motosiklet kazası: Ölümden kıl payı kurtuldular

İstanbul Kağıthane'de D-100 Karayolu Bakırköy istikametinde 9 Haziran Pazartesi günü saat 21.20 sıralarında motosiklet ile yolda seyir halinde olan sürücü, henüz bilinmeyen bir nedenle direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu bariyerlere çarptı.

Kaza anı aynı yönde ilerleyen bir otomobilin araç kamerasıyla kaydedildi. Görüntülerde, motosikletin bariyerlere çarpması sonucu motosiklette bulunan iki kişinin yola savrulduğu anlar görülüyor.

İki kişinin bir başka otomobilin altında kalmaktan son anda kurtulduğu anlar da görüntülerde yer alıyor.

Motosikletin yola savrulmasıyla, arkadan gelen araçlar da kazaya neden olmamak için fren yapıp duruyor.