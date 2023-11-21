D-100'de otomobil ile TIR çarpıştı: 1 ölü, 1 yaralı

Sakarya'nın Erenler ilçesi D-100 karayolu Modern Sanayi ışıklarında gece saatlerinde F.A. kontrolündeki TIR ile Fırat Baykal (28) idaresindeki otomobil çarpıştı.
Kazanın haber verilmesi üzerine bölgeye itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Bölgeye ulaşan itfaiye ekiplerince otomobil içerisinde sıkışan 2 kişi, sıkıştıkları yerden kurtarıldı.
Yaralılardan Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan otomobil sürücüsü Fırat Baykal, burada yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
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