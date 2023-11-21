D-100'de otomobil ile TIR çarpıştı: 1 ölü, 1 yaralı

Sakarya'nın Erenler ilçesi D-100 karayolunda, otomobil ile TIR'ın çarpıştığı kazada 1 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi de yaralandı.

D-100'de otomobil ile TIR çarpıştı: 1 ölü, 1 yaralı

'nın Erenler ilçesi D-100 karayolu Modern Sanayi ışıklarında gece saatlerinde F.A. kontrolündeki TIR ile Fırat Baykal (28) idaresindeki otomobil çarpıştı.

Kazanın haber verilmesi üzerine bölgeye itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

D-100'de otomobil ile TIR çarpıştı: 1 ölü, 1 yaralı - 1

Bölgeye ulaşan itfaiye ekiplerince otomobil içerisinde sıkışan 2 kişi, sıkıştıkları yerden kurtarıldı.

D-100'de otomobil ile TIR çarpıştı: 1 ölü, 1 yaralı - 2

Yaralılardan Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan otomobil sürücüsü Fırat Baykal, burada yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

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